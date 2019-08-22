إيرادات "الفيل الأزرق 2" تقترب لـ100 مليون جنيه

اقتربت إيرادات فيلم "الفيل الأزرق 2" للفنان كريم عبدالعزيز من 84 مليون جنيه في مدة تقترب من 5 أسابيع، ليحقق أعلى الإيرادات في موسم أفلام عيد الأضحى، مقارنة بما حققته الأفلام المنافسة، بينما حقق "ولاد رزق 2" للفنان أحمد عز 67 مليونا و200 ألف جنيه.

وحقق "خيال مآتة" للفنان أحمد حلمي 27 مليونا و603 آلاف جنيه، بينما تراجع فيلم "الكنز 2" للفنان محمد رمضان بعد أنّ وصلت إيراداته لـ4 ملايين جنيه، عكس ما حققه الجزء الأول، بينما حقق "إنت حبيبي وبس" إيرادات وصلت إلى مليونين و400 ألف جنيه.

واستمر فيلما "كازبلانكا" و"الممر" في العرض منذ طرحهما بموسم عيد الفطر، إذ حقق الأول نحو 79 مليون جنيه، بينما حقق الأخير 73 مليونا و963 ألف جنيه.

من جانبه، أكد الموزع محمود الدفراوي لـ"الوطن" أنّه توقع أن يحقق فيلم "الفيل الأزرق" إيرادات عالية منذ طرحه في دور العرض، إذ تخطّت إيراداته الـ80 مليون جنيه وهو من أضخم وأكبر الإيرادات في سوق السينما.

وتابع الدفراوي: "كان متوقعا أن يتساوى (الفيل الأزرق 2) مع الأفلام الأخرى المنافسة بمجرد طرحها، لكنه حافظ على مكانته، خاصة أنّ جمهوره يعتمد بشكل كبير على فئة الشباب، فضلا عن أنّ المؤلف أحمد مراد أبدع في عمل حبكة فنية مستمرة طوال الأحداث لا تصيب المشاهد بملل".