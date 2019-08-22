أصدرت الدوائر الاستئنافية في المحكمة الإدارية التونسية، اليوم الخميس، 12 حكما فيما يتعلق بالطعون المقدمة من قبل مرشحين للانتخابات الرئاسية، رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملفاتهم الترشيحية.

وقررت الدوائر، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، لوكالة الأنباء التونسية، إلغاء 4 قرارات رفض ترشح كانت قد أعلنت عنها هيئة الانتخابات، وأذنت لها بالتصحيح، مبينا أن المترشحين المعنيين هم الصحبي براهم، ومحمد الهادي بن حسين، والبحري الجلاصي، ومروان بن عمر.

وقال المصدر ذاته إن المحكمة تفحصت المؤيدات التى تتعلق بالإشكاليات القانونية حول احتساب التزكيات الشعبية وشرعيتها، واعتبرت أن قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خاطئة. كما رفضت المحكمة طعنين اثنين شكلا لخلل إجرائي، و6 طعون أخرى أصلا.

ومن المقرر أن تستكمل المحكمة الإدارية، غدا الجمعة، النظر في مطالب الطعون الثلاثة المتبقية فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، والتى ستجرى يوم 15 سبتمبر القادم، وكذلك في الطعون المتعلقة بالانتخابات التشريعية التى ستجرى يوم 6 أكتوبر 2019. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت عن قبول 26 مطلب ترشح للانتخابات الرئاسية ورفض 71 مطلب من بين 97 مطلب ترشح.