سلم جهاز تنمية المشروعات بالبحرالأحمر برئاسة نادر عبدالظاهر مدير فرع الجهاز بالمحافظة، اليوم، ماكينات خياطة لعدد 22 سيدة، ضمن برنامج دعم وتمكين المرأة، برعاية اللواء أحمد عبدالله محافظ البحرالأحمر، والدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال "عبدالظاهر" إنه جرى تدريب 51 سيدة على المهارات الحرفية المختلفة كالكورشية والخياطة والطباعة على الملابس والإكسسوارات، إضافة إلى حصولهن على دورة تدريبية في المهارات السلوكية وزيادة الأعمال، ما أهلهن للحصول على قروض متناهية الصغر لإقامة المشروعات.

وجرى تسليم الماكينات الحديثة للسيدات بنظام الإقراض المتناهي، وهو أحد برامج الإقراض للجمعيات الأهلية، بهدف إحداث تنمية حقيقية داخل المجتمع، وتحسين مستوى دخل الأسرة.