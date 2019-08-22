قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة برئاسته وعضوية 11 وزيرا، لوضع استراتيجية وخارطة طريق لتطوير المنظومة الإدارية ومنظومة التعاقدات.

وتستهدف اللجنة وضع أطر استرشادية للوائح العمل، وخاصة اللوائح المتعلقة بنظام الأجور والمزايا للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وغيرها من الشركات المملوكة للدولة بما يعزز من تطبيق قواعد الحكومة بها، وبما يحقق الانضباط المؤسسي في إدارة منظومة تعاقداتها، ويحسن من أدائها الاقتصادي.

تضم اللجنة في تشكيلها وزراء الإنتاج الحربي، والاستثمار والتعاون الدولي، والبترول، والري والتموين والثقافة والمالية والطيران، والصحة والزراعة وقطاع الأعمال العام.