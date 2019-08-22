استقبل اليوم الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، السيدة تسيجان ياوا، رئيسة الجمعية الوطنية التوجولية، والوفد المرافق لها، وتناول اللقاء العلاقات التاريخية بين مصر وتوجو.

وأكد عبدالعال على حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع توجو في المجالات كافة، مضيفا أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين ما تزال دون المستوى المأمول، ولا ترقى إلى حجم العلاقات القائمة في النواحي السياسية، كما تطرق إلى التنسيق القائم بين البلدين في المحافل الدولية، مشيدا بدور توجو في دعم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

كما أكد الدكتور عبدالعال على انفتاح مجلس النواب المصري التام على تنمية الكوادر البرلمانية لتوجو من خلال معهد التدريب البرلماني بمجلس النواب.

وعلى مستوى القارة الأفريقية، أكد الدكتور عبدالعال على أن الاهتمام بالشباب الأفريقي يمثل أحد المحاور الرئيسية للسياسة المصرية كدولة، وللرئيس عبدالفتاح السياسي كرئيس للاتحاد الأفريقي، وهو ما انعكس في استضافة مصر العديد من الفعاليات الخاصة ببناء قدرات الشباب الأفريقي والاهتمام بقضاياه.

من جانبها، أعربت رئيسة الجمعية الوطنية لتوجو عن خالص شكرها وتقديرها لحفاوة الاستقبال التي وجدتها منذ أن وصلت إلى بلدها الثاني مصر، مقدمة لمحة مختصرة حول الجمعية الوطنية التوجولية ولجانها المختلفة واختصاصاتها، مؤكدة أن زيارتها إلى القاهرة تكتسب أهمية استثنائية في تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين.

واتفق الجانبان على أهمية دعم وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين على الصعيد البرلماني، سواء من خلال تأسيس جمعية صداقة برلمانية مشتركة، أو التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات البرلمانية

ومن جانبها، أكدت السيدة رئيسة برلمان توجو على اتفاق بلادها التام مع ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي مراراً بأن حلول كافة مشكلات القارة الأفريقية يجب أن تكون من داخلها، وأن القارة الأفريقية غنية بمواردها وشبابها ويمكنها تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجالات كافة إذا أحسن استغلال هذه الموارد.