وزير الدفاع الأمريكي يؤكد مقتل "حمزة" ابن أسامة بن لادن

أكد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، مقتل حمزة بن لادن، نجل مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

وقال إسبر، خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، مساء الأربعاء، لدى سؤاله عما إذا كان حمزة بن لادن قد مات: "هذا ما أفهمه".

وأضاف: "ليس لدي تفاصيل، وإذا كانت لدي تفاصيل فأنني لست متأكدا إلى أي مدى يمكنني مشاركتك بها".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، مطلع أغسطس، أن بن لادن قُتل خلال العامين الأخيرين في عملية بمشاركة الولايات المتحدة، وذلك نقلاً عن مسؤولين في الاستخبارات الأميركية.

وقد رفض الرئيس دونالد ترامب وغيره من كبار المسؤولين تأكيد مقتله أو نفيه علنا.

وكان ترامب قال للصحفيين: "لا أريد التعليق".

وقد كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، أن حمزة يحمل الرقم 15 من أبناء أسامة بن لادن البالغ عددهم 20، ومن زوجته الثالثة، ويعتقد أنه في الثلاثين من العمر.

وأضافت: "لقد برز كقائد في تنظيم القاعدة"، مشيرة إلى أنه في بعض الأحيان أطلقت عليه تسمية "ولي عهد الجهاد".

وقد نشر حمزة رسائل صوتية ومرئية تدعو إلى شن هجمات على الولايات المتحدة وغيرها من الدول، انتقاما لمقتل والده في باكستان في مايو 2011.

وأدى مقتل والده وصعود تنظيم الدولة الإسلامية الأكثر قسوة إلى فقدان تنظيم القاعدة تعاطف بعض الجهاديين الشباب، لكن يبدو أن المجموعة كانت تخطط للعودة بشكل متستر بعهدة أيمن الظواهري.