فلسطين تستعيد جزءً من أموال محتجزة لدى إسرائيل

أعلن وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، أن السلطة الفلسطينية استعادت من إسرائيل الخميس، عائدات ضريبة المحروقات وقدرها حوالى ملياري شيكل (512 مليون يورو).

وقال الشيخ لوكالة فرانس برس: "تم اليوم تنفيذ اتفاق تم التوصل إليه مع الجانب الإسرائيلي قبل عدة أيام بتحويل أموال ضرائب البترول والمحروقات التي تشتريها السلطة الفلسطينية من إسرائيل وقدرها حوالى ملياري شيكل".

وتشكل هذه الأموال جزءً من عائدات الضرائب التي تحتجزها إسرائيل منذ فبراير، بحجة أنها تدفع لعائلات الفلسطينيين المتهمين بارتكاب هجمات ضد إسرائيل والأسرى المعتقلين لدى إسرائيل.