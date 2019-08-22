فلسطين تستعيد جزءً من أموال محتجزة لدى إسرائيل

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خالد الصاوى: أتمنى إيجاد فرصة فى رمضان المقبل

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العراق يوقع مع بريطانيا مذكرة تفاهم في مجال الأمن والدفاع

العراق يوقع مع بريطانيا مذكرة تفاهم في مجال الأمن والدفاع

وزير الدفاع الأمريكي يؤكد مقتل "حمزة" ابن أسامة بن لادن

وزير الدفاع الأمريكي يؤكد مقتل "حمزة" ابن أسامة بن لادن

إيقاف أستاذ بجامعة دمنهور 3 شهور عن العمل لاتهامه بتلقي رشاوى

إيقاف أستاذ بجامعة دمنهور 3 شهور عن العمل لاتهامه بتلقي رشاوى

شركات تبدأ فى الترويج لبرنامج عمرة محرم رغم عدم تشغيل الموقع الإلكتروني

شركات تبدأ فى الترويج لبرنامج عمرة محرم رغم عدم تشغيل الموقع الإلكتروني

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