أصدر اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، تعليماته بسرعة الانتهاء من الصيانة البسيطة للمدارس على مستوى المحافظة بالتنسيق مع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، استعدادًا للعام الدراسى الجديد.

وأكد المحافظ خلال لقائه مع مديري الإدارات التعليمية والمدارس على مستوى المحافظة، بحضور المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وسعيد عرادة، وعدلي اليماني، مساعدي المحافظ لشئون الشيخ زويد ورفح ووسط سيناء، ورؤساء مجالس المدن، والقيادات التعليمية ومجالس الأمناء والآباء والمعلمين، على تعظيم الاستفادة من الإمكانات الموجودة فى المدارس، وإجراء الصيانة الدورية وإصلاح الأجهزة التالفة، وخاصة أجهزة الحاسب الآلي.

وحذر المحافظ من تحصيل أية مبالغ مالية من أولياء الأمور تحت بند التبرعات، موجهًا مديري المدارس بعدم قبول أية إجازات للمعلمين خلال الشهر الأول من العام الدراسى الجديد، إلى جانب تغليب المصلحة العامة على الخاصة، والتخلص من الرواكد الموجودة فى المدارس طبقًا للإجراءات القانونية، وبالتنسيق مع الشئون المالية والإدارية فى الإدارات التعليمية.

ووجه المحافظ بترشيد استهلاك الطاقة في المدارس واستخدام وسائل الأمان والحماية المدنية والحفاظ على الطلاب وعدم إغلاق السلالم ومخارج الطوارئ في المدارس، وعدم إنشاء أية زوائد أو حوائط في المدارس إلا بعد إخطار وموافقة هيئة الأبنية التعليمية، وتطهير خزانات المياه في المدارس، وتفعيل دور الزائرة الصحية من خلال المرور اليومي على الفصول ومتابعة الحالة الصحية للطلاب.

وأعطى المحافظ لمديرى المدارس، وخاصة مديري مدارس منطقة وسط سيناء، الحرية فى موعد بدء اليوم الدراسي بما يتناسب مع ظروف المنطقة، وبهدف حسن سير وانتظام العمل في المدرسة، وترتيب دولاب العمل في المدارس، وتفعيل لجان المرور والمتابعة والاهتمام بالسجلات الموجودة في المدارس، وتشكيل لجان خدمية في مختلف المدارس لتنظيم العمل والإشراف اليومي بالمدرسة والمشتريات.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من نشرات النقل والندب للمدرسين والإخلاء الإداري للرافضين منهم للنقل من مدرسة إلى أخرى، بجانب تشكيل لجنة لاستلام العهد للعاملين في المدارس حال رفضهم النقل، واتخاذ باقي الإجراءات الإدارية.

كما شدد المحافظ على انتظام العمل خلال اليوم الدراسي والالتزام بتوقيتات الحضور والانصراف والالتزام بطابور الصباح والاهتمام بالإذاعة المدرسية، مع احتوائها على المعلومات الثقافية والدينية والتاريخية التي تناسب الطلاب، وضرورة الالتزام بتحية العلم يوميا خلال طابور الصباح، مع الاهتمام بالأنشطة المدرسية.

ووجه المحافظ مديرى المدارس بالتوقيع يوميًا على دفتر التحضير الخاص بالمدرسين، ومتابعة أعمال الإداريين والسكرتارية، وعدم خروج العاملين من المدرسة خلال فترة العمل إلا بإذن رسمي أو خط سير، على أن يتناسب خط السير مع العمل المكلف به.

وأشار المحافظ إلى أن تحويلات الطلاب من خارج المحافظة من سلطة المحافظ، والتحويل بين الإدارات التعليمية من سلطة مدير عام المديرية، وبين مدارس الإدارة التعليمية الواحدة من سلطة مدير الإدارة. مشددًا على رؤساء مجالس المدن بمتابعة المدارس خلال العام الدراسي والتأكد من تنفيذ التوجيهات والتعليميات الخاصة بانتظام العملية التعليمية.

وطالب المحافظ مديري المدارس بإنشاء سجل للطلاب المتأخرين، مع قيام الأخصائي الاجتماعي بالتواصل مع أولياء الأمور ومعرفة أسباب تأخر أبنائهم. مشددًا على أن تكون تقارير الكفاية السنوية للمدرسين طبقًا للمجهود الفعلي في المدرسة.

ووجه بسد العجز في المواد الدراسية عن طريق الوكلاء، على أن يتفرغ وكيل واحد من الوكلاء العاملين في المدرسة للأعمال الإدارية، وتوزيع الحصص الدراسية على باقى الوكلاء لسد العجز، فضلًا عن سد العجز عن طريق المعلمين العائدين من إجازات أو المنتدبين من خارج المحافظة.

وأصدر المحافظ توجيهاته بعدم بقاء مدير مدرسة في مدرسته لأكثر من عامين أو ثلاثة، وأن يتم نقل مديري المدارس كل عامين من مدرسة لأخرى لنقل خبرات المديرين المتميزين بين المدارس، مع تفعيل دور التوجيه، بحيث يمكث التوجيه اليوم الدراسي كله فى المدرسة مشددًا على مكافحة التنمر سواء بين الطلاب أو المدرسين والعاملين في المدارس وعدم السماح به مطلقا داخل المدارس.

ووجه المحافظ بإغلاق أبواب المدارس بعد دخول التلاميذ والطلاب، مع تحديد مسئول لمقابلة أولياء الأمور والرد عليهم وإنهاء شكواهم، مع التزام المدارس بالجدول والحصص المدرسية، والاهتمام بالنظافة بصفة مستمرة، خاصة فناء المدرسة ودورات المياه ونظافتها وتوفير المياه بها.

وأعلن المحافظ أن الدراسة ستبدأ في مواعيدها المقررة، حيث تبدأ أولا بالنسبة لرياض الأطفال، ثم تبدأ بعدها في المدارس التي تعمل بنظام الفترتين، ثم باقي المدارس على مستوى المحافظة.