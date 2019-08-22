استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ممثلا عن الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، لمنح شيكا بقيمة 50 ألف جنيه مساعدة مقدمة لأسرة ضاحي مجاهد بدوي سعيد، المقيمين بالقصاصين الجديدة والذي توفي في حادث قطار أثناء إنقاذه أحد المواطنين بمحطة قطار أبوحماد، ما ترتب عليه إصابته وبتر ساقه كاملاً ومن ثم الوفاة.

وأشاد المحافظ باللفته الكريمة التي قدمها الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، ومساعدته لأسرة ضحية حادث القطار، ما يؤكد عمق العلاقة والتواصل الذي يجمع شعب الأمة العربية.

وقدمت أسرة المتوفي الشكر لحاكم الشارقة على لفتته الكريمة ومساعدته للأسرة المكونة من 7 أفراد ورعايتها تقديراً لما قدمه رب الأسرة من التضحية بنفسه لإنقاذ حياة الآخرين.

وكان محافظ الشرقية قد وجه رئيس مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق مع إدارة الشئون الاجتماعية بالقصاصين التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية لإجراء بحث اجتماعي لأسرة المتوفى، وتوفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية للأسرة، بعد أن تبين من البحث الاجتماعي أن الراحل يعول أسرة مكونة من 7 أفراد وتعيش في منزل ريفي بسيط مكون من حجرتين ومنافع، وليس لديهم حاليا أي مصدر دخل للإنفاق بعد وفاة رب الأسرة.

والمتوفى كان يعمل أعمال حرة بدخل شهري يقدر بمبلغ 350 جنيه وانقطع الدخل بعد الوفاة ولم يعد للأسرة أي عائل، واستقبل محافظ الشرقية الأسرة في مكتبه، بحضور ممثل عن حاكم إمارة الشارقة لتسلم المبلغ.