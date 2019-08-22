إحباط تهريب مشروبات كحولية وأقلام قارئة لـ"الباراكود" بجمرك الإسكندرية

تمكنت جمارك الإسكندرية، اليوم، من ضبط محاولتي تهرب جمركي لكمية من المشروبات الكحولية والأقلام القارئة للباراكود، وذلك بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

وكانت لجنة جمركية خلال إنهاء الإجراءات الجمركية على مشمول بوليصة شحن باسم شركة "م . ا . ل"، ومشمولة طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن أبواب مصفحة وخزائن مأمونة واردة من الصين، وبالمعاينة تبين وجود 3 كرتونة تضم 18 زجاجة مشروبات كحولية "خمور" سعة 750 مللي منشأ أسبانيا، لم يقر عنها صاحب الشأن مستندات، وبلغ إجمالي التعويضات المستحقة 271 و254 جنيه.

كما تمكنت لجنة جمركية، بناءا على الإخبارية رقم 978 والمقدمة من إدارة المكافحة بمحاولة شركة "ا. ق. ا"، إدخال أصناف مختلفة ضمن مشمول بوليصة شحن تشمل 38 طرد أجهزة طبية معملية واردة من اليابان، تبين وجود 4 طرود بداخلهم 118 قلم قارئ للباراكود مرقوم z3220 منشأ تايلاند مخبأة داخل الأجهزة العملية وغير مثبتة بالمستندات، وبلغ إجمالي التعويضات المستحقة 284 ألف و418 جنيه .

وقرر هشام عفارة، رئيس الإدارة المركزية لدعم العمليات بالمنطقه الشماليه والغربية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضري ضبط رقمي 35 و36 لسنة 2019 مكافحة .