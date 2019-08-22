نجح قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، في حل لغز عدة جرائم قتل لعدد من السيدات فى بني سويف والجيزة، واغتصابهن وسرقة متعلقاتهن الشخصية، حيث توصلت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، إلى أن وراء ارتكاب 4 جرائم قتل واغتصاب لسيدات مسجل خطر، سبق اتهامه في عدة قضايا، وألقى القبض عليه، واعترف تفصيليا بالجرائم التي ارتكبها منذ 2011 وحتى منتصف الشهر الجاري.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، إلى أن المتهم يدعى "م. ا. ع"، 65 عاما، مزارع مقيم دائرة المركز، مسجل جنائي سرقات مواشي، واتهامه في 36 قضية سرقة بالإكراه، والشروع في القتل، وسرقات مواشي، وامتلاكه سلاح بدون ترخيص وارتكابه سرقات متنوعة، واعترف بارتكاب تلك الوقائع، وقرر اغتصابه إثنتان من المجني عليهن، والاستيلاء على ما بحوزتهن من متعلقات، وأرشد عنها.

وتكشفت خطوط الجريمة البشعة أثناء فحص ملابسات واقعة مقتل ربة منزل، 72 عاما، مقيمة دائرة مركز بنى سويف، والمبلغ بغيابها الأربعاء الماضي، والسابق العثور على جثتها الأحد الماضي، بأرض زراعية بدائرة المركز بكامل ملابسها، وفي حالة تحلل، بعد أن استدرجها المتهم وتعدى عليها بقطعة حجارة فأودى بحياتها، واستولى على قرطها الذهبي مبلغ و250 جنيها.

وتوصلت الأجهزة الأمنية إلى أن المتهم وراء الواقعة من خلال فحص خط سيره والمشاهدات التي ظهرت له في وقت معاصر مع المجني عليها، وجرى استئذان النيابة العامة، وألقي القبض عليه، واعترف بارتكابه عدة جرائم منها قتله "ف. ي. ع"، 60 عاما، ربة منزل، مُقيمة بدائرة مركز أطفيح بالجيزة، والسابق العثور على جثتها 19 مارس الماضي، بمجرى مائي "مصرف" بقرية شريف باشا دائرة مركز بنى سويف، حيث استدرجها من أمام موقف سيارات الأجرة بدائرة المركز بزعم الحصول على كمية من اللحوم الذي يوزعها أحد الأشخاص مجانا، وحال وصولهما لمنطقة زراعية بالقرية خالية من المارة حاول سرقتها إلا أنه لم يعثر معها على شيء فقام باغتصابها والإجهاز عليها فأودى بحياتها.

وجاء في محضر الشرطة أن المتهم اعترف أيضا بقتل "س. م. ا"، 81 عاما، ربة منزل، مُقيمة بناحية دائرة المركز، والمُبلغ بغيابها يوم 12 فبراير من العام الماضي، والسابق العثور على جثتها بمياه ترعة الإبراهيمية أمام قرية منشأة حيدر بدائرة المركز بتاريخ 12 أغسطس من العام الماضي، حيث استدرجها لمنطقة العثور، وقام بخنقها والاستيلاء على قرطها الذهبي.

كما اعترف السفاح بقتل "س. ج. ا"، 73 عاما، بالمعاش، مُقيمة بناحية دائرة المركز، والمُبلغ بغيابها بتاريخ 10 يوليو عام 2011، والسابق العثور على جثتها بجوار ترعة "المتر" بناحية "الشيخ علي بهلول" دائرة المركز، حيث استدرجها لمنطقة العثور، وقام باغتصابها وكتم أنفاسها، فأودى بحياتها واستولى على جوال بداخله "قمح" كان بحوزتها.

سجلت الأجهزة الأمنية اعترافات المتهم، وأمر اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق، وقررت حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد المقترنة بالسرقة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.