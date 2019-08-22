أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم، القبض على مسجل خطر متهم بقتل 4 سيدات مسنات في بني سويف، وقالت الوزارة إنها من منطلق تنفيذ استراتيجية العمل الأمني الهادفة لكشف غموض جميع القضايا، وتحديد وضبط مرتكبيها، وبعد رصد 4 حوادث قتل مجهلة بدائرة مركز شرطة بني سويف على فترات زمنية مختلفة لسيدات مُسنات، تشابهت ظروف وملابسات ارتكابها، تمكنت مؤخرا من تحديد مرتكب تلك الوقائع.

أوضحت الوزارة أن المتهم مسجل خطر، مزارع، ومقيم بقرية إبشنا دائرة المركز، ومسجل جنائي سرقات مواشي، وسبق اتهامه فى 36 قضية تنوعت بين السرقة بالإكراه، والشروع فى القتل، وسرقات مواشى، وسلاح بدون ترخيص، وسرقات متنوعة، وآداب عامة، وضرب.

وأضافت أنه عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه بمأمورية من قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، ما أسفر عن ضبطه، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الوقائع المشار إليها، وقرر بتعديه على المجني عليهن، والاستيلاء على ما بحوزتهن من متعلقات، وبإرشاده تم ضبط المتعلقات. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.