قالت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار "فاروس"، إن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى حتمية خفض الفائدة، حيث وصل التضخم إلى أقل من 9% على أساس سنوي وهو الرقم المستهدف من البنك المركزي في آخر 2020.

وأضافت، في تصريحات صحفية، أنه "وصلنا إلى هذا المستهدف قبل نهاية الربع الثالث من 2019. ولن يرتفع التضخم فيما تبقى من العام عن 9-10% مدعوما بسنة الأساس.

ولفتت إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية أعلى من 5% وهو أعلى من المتوسط البالغ حوالي 2%، ما يدعم خفض أسعار الفائدة بحوالي 2-3% على مدى ما تبقى من عام 2019، ولكن إذا اتبع البنك المركزي سياسة تحفظية جدا.