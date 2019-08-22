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خالد الصاوى: أتمنى إيجاد فرصة فى رمضان المقبل

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الحكومة: مصر تحقق أكبر معدل إنتاج غاز فى تاريخها بعد تضاعف "حقل ظهر" 8 مرات خلال عامين

الحكومة: مصر تحقق أكبر معدل إنتاج غاز فى تاريخها بعد تضاعف "حقل ظهر" 8 مرات خلال عامين

العراق يجري تحقيقا في تفجيرات مخازن الأسلحة ببغداد

العراق يجري تحقيقا في تفجيرات مخازن الأسلحة ببغداد

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الوطنية للصحافة تقبل استقالة عصام فرج لتعيينه أمين عام الأعلى للإعلام

السبت .. قطع الكهرباء عن 7 قرى في مركز بني عبيد بالدقهلية

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