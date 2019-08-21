قال محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه يتوقع انخفاض سعر الفائدة بعد اجتماع البنك المركزي غدا إلى 1 أو 1.5%.

وأضاف عادل، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن انخفاض سعر الفائدة جاء بسبب تحفيز الشركات والقطاع الخاص للتحرك بشكل سريع لتنشيط عمليات الإنتاج وزيادتها، موضحا أن هناك استقرار في سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية ولن يحدث أي تأثر أو ضغط بسبب نقص السيولة.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أن مصر قامت بتغيير سعر الفائدة بشكل استثنائي خلال الفترة الماضية بسبب الظروف التي مرت بها مصر وتغيرت الظروف لتكون مستقرة، مشيرا إلى أن تخفيض سعر الفائدة من شأنه تخفيض تكلفة الدين العام للدولة، وانخفاض سقف الدين العام لـ77.5% وصولا لعام 2022.