قال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن أسعار الفائدة على منتجات البنك المختلفة تحدد، الأحد المقبل، بعد قرار البنك المركزي بتخفيض الفائدة 1.5%.

وأضاف الأتربي لـ"الوطن"، أن الأوعية الإدخارية متغيرة العائد ستنخفض بنسبة 1.5% لأنها مربوطة بسعر الفائدة لدى البنك المركزي المصري، سواء الأوعية التي اشتراها المواطنين في وقت سابق أو التي سيتم إصدارها، لافتا إلى أن الأوعية الإدخارية المربوطة بعائد ثابت واشتراها المواطنين بالفعل لن تتغير.

وأوضح أنه سيتم البت في أمر الأوعية التي سيتم إصدارها مستقبلا، خلال اجتماع الأحد المقبل.

وأشار إلى أن تخفيض الفائدة قرار جرئ ويدعم الاقتصاد الوطني ويتماشى مع سياسة الدولة الاقتصادية، ويدعم تخفيض تكلفة الدين المحلي وتنشيط الاستثمار والنشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال اجتماعها، اليوم الخميس، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 1.5٪ ليصل إلى 14.25٪، و15.25٪ على الترتيب.