عقد المجلس السيادي السوداني اجتماعه بالقصر الرئاسي اليوم، وتداول أعضاء المجلس في اجتماعهم، مجمل الأوضاع بالبلاد التي خلفها سقوط النظام السابق والفراغ الإداري والدستوري الذي تمر به البلاد منذ فترة، بالإضافة للأوضاع الاقتصادية المزرية وتردي الأحوال المعيشية والحياتية للمواطنين. نقلا عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح عضو المجلس السيادي محمد الحسن عثمان التعايشي، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، أن أعضاء المجلس تعاهدوا خلال الاجتماع على العمل مع بعض لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المتعلقة بالاستقرار السياسي والنهضة الاقتصادية، مؤكداً أن معالجة قضايا الحرب والسلام تمثل المدخل الصحيح للتسوية السياسية الشاملة بالبلاد وتمهد لفتح طريق جديد للتنمية والنهضة.

وأشار إلى أن معالجة الفساد الإداري والاقتصادي الذي يعاني منه السودان لا يمكن أن يتم بالنوايا وحدها وإنما يحتاج إلى جراحات عميقة في الجوانب الدستورية والهيكلية والإدارية تفضي إلى معالجات جذرية لقضية الفساد.

وشدد التعايشي على أن المسؤولية خلال الفترة الانتقالية فوق أنها مسؤولية سياسية وإدارية تعد مسؤولية أخلاقية من الدرجة الأولى.