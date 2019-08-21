أعلن الدكتورعبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، أنه سيعمل من أجل نظام ديمقراطي تعددي يحترم فيه جميع السودانيين خلافاتهم، موضحا أنه لم يجري منذ الاستقلال خلق مشروع وطني يلتف حوله الجميع، ودعا للتفكير في كيفية يحكم السودان وجعل خيار من يحكمه للشعب السوداني العظيم، نقلا عن وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وقال حمدوك، في المؤتمر الصحفي، الذي عقده مساء اليوم بالقصر الجمهوري السوداني، عقب أدائه القسم، إن رفض بعض القوى السياسية للوثيقة الدستورية والخلافات التي تحدث أمور عادية في ظل النظام الديمقراطي، موضحاً أنه "اختبار حقيقي للنظر في الجوانب المشتركة بيننا للعبور بالسودان لبر الأمان".

وأشار إلى أن قوى إعلان الحرية والتغيير هي التي رشحته لمنصب رئيس الوزراء مشدداً على انه وبعد أدائه القسم اصبح رئيس وزراء لكل السودانيين.

وأوضح رئيس الوزراء السوداني أن السودان خطا أولى الخطوات نحو الشراكة غير المتشاكسة بعد تكوين مجلس السيادة وبعد أيام قليلة مجلس الوزراء، وقال إن الديمقراطية لا يمكن تعلمها إلا من داخل ممارستها.

وأكد رئيس الوزراء السوداني أن شعار الثورة حرية وسلام وعدالة وإيقاف الحرب وتحقيق السلام المستدام ومعالجة مشاكل النزوح واللجوء سيشكل برنامج الفترة الانتقالية.

وأضاف أن من أولويات حكومته بناء اقتصاد وطني يقوم على الإنتاج وليس الهبات وإصلاح مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد وبناء دولة القانون والعدل وبناء علاقات خارجية تبنى على أساس مصالح السودان وتمثيل النساء في الجهاز التنفيذي بكل عدالة.

وترحم حمدوك على شهداء الثورة السودانية، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى، وأكد أن جروحهم ستزين صدورهم أبد الدهر.