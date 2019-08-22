يستعد الفنان "أبو" لطرح عمل فني جديد يحمل عنوان "عيش يا قلبي"، وذلك في مؤتمر صحفي يوم الأحد المقبل.

وكان الفنان أبو، انتهى خلال الأيام الماضية من تصوير أغنيته الجديدة "عيش يا قلبي" تحت إدارة المخرج الكبير فادى حداد، حيث شاركه لأول مرة من لبنان الفنان المسرحي القدير رفيق على أحمد، وكذلك الممثلة وملكة جمال لبنان فاليرى أبو شقرا، وتم التصوير في مدينة صور جنوب لبنان، واستغرق يومين.

أغنية "عيش يا قلبي" كلمات "أبو" ومحمد سرحان، وتلحين وتوزيع مينو، ومن المقرر عرضها لأول مرة خلال المؤتمر الصحفي الأحد المقبل.

يذكر أن "أبو" حققت أغنيته "3 دقات" نجاحا كبيرا وصل إلى أكثر من نصف مليار مشاهدة فى أقل من عامين.