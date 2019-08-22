تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم، أعمال تحويل شارع إبراهيم المغازي فى اتجاه واحد، وتطوير شارع النبوي المهندس، وذلك بتقليل الرصيف وعمل parking وإزالة الإعلانات ووضع إعلانات بوضع حضاري، ووضع طبقة ppc بوضع مثالي، طبقاً لرؤية هندسية وفنية جمالية تتناسب مع مكانة العاصمة وتطلعات أبنائها، على أن يتم عقد اجتماع لعرض تقرير بنتائج أعمال وتوصيات اللجنة، بالتنسيق مع الجهات المعاونة.

وكلف محافظ كفر الشيخ، المهندسة فاطمة الشوادفي، والمهندسة ولاء المزين، مسئولا التنسيق الحضاري بالمحافظة، بالتنسيق مع مجلس مدينة كفر الشيخ بإلغاء الجزيرة الوسطى، ورفع كافة الإشغالات، وبروز المحلات غير القانونية، والمتابعة مع شركة الكهرباء في نقل أكشاك الكهرباء والأعمدة في شارع إبراهيم المعازي وذلك بهدف تحقيق السيولة المرورية ومنع حالات التكدس والزحام المروري وخاصة وقت الذروة، لصالح خدمات المواطنين.

وكلف، إدارة المرور، بعمل مطبات وتعليمات ارشادية، ووجود رجال المرور بأعلى مستوى للأمان باتباع قواعد المرور، لتتحدث المدينة بلغة أفضل عواصم الجمهورية من خلال اتباع طرق غير تقليدية فى حل مشكلتها المرورية.