أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المواطنين، والذي قال: "توفى صديقي في حادث في بلد عربي فهل هو شهيد؟ وكيف أتصدق على روحه؟"، وذلك خلال مقطع فيديو نُشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع "يوتيوب".

وقال وسام: "نعم .. إذا مات في الحادث فهو في منزلة الشهداء إن شاء الله كما أخبرنا النبي عليه السلام"، موضحًا أن "الصدقة عن روحه تكون بما تجود به نفسك أو التلفظ بهذه النية، وتقول اللهم إن هذه صدقه عن فلان، وتقول اسم المتوفي".

وتابع :" نسأل الله أن يرحمه وأن يرحم شهدائنا في الحوادث".