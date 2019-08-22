"يزداد مشروع التأمين الصحي المُطبق في محافظة بورسعيد بشكل تجريبي، نجاحًا يوميًا بين المواطنين، كما تزداد نسبة تسجيل المواطنين في المنظومة"، حسبما أكد الدكتور أيمن رخا، المنسق الميداني لمشروع التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صوت الناس"، الذي يُعرض على شاشة "المحور"، وتقدمه الإعلامية إيمان سليم.

وأضاف "رخا"، أن هناك أكثر من 362 ألف مواطن سجلوا في مشروع التأمين الصحي، وهي نسبة تزيد عن 35% من سكان بورسعيد، كما أن القائمين على المنظومة أجروا 1460 عملية جراحية تحت مظلة التأمين الصحي في شهر يوليو، وتخطوا 2700 عملية حتى الآن.

وأشار المنسق الميداني لمشروع التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، إلى أن هناك عمليات أُجريت تحت مظلة التأمين الصحي لأول مرة تحدث في المحافظة مثل عمليات زرع القرنية، والقوقعة، وجراحات الأورام، وقسطرة قلب الأطفال، وحقن شبكية وحقن الجفون، وهناك حرصا كبيرا من المواطنين للانضمام للمشروع.

وأكد أن منظومة التأمين الصحي الشامل تهتم بالأسرة بالكامل، وليس الفرد فقط.