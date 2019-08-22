علق الشاعر الغنائي تامر حسين، مؤلف أغنية "يوم تلات" التي غناها الفنان عمرو دياب وحظيت بجدل واسع.

ونشر حسين عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك" منشورا عن ملابسات الأغنية، قائلا: "كلمة حق لأصحابها، للأمانة الفنان عمرو دياب عنده وجهات نظر وتفاصيل في حاجات بسيطة بس بتبقى في منتهى الذكاء والخبرة أشهد له بده".

وتابع: "وأنا باخد من صديقي عزيز الشافعي لحن الأغنية دي أكتب عليه، كان وهو بيدندن اللحن بيقول في القفله (فتفتوا الفتافيت وفتنوني) لأن عزيز بيألف ويلحن كمان، واستوحيت منه فكرة العزومة على السطر ده، وبنيت سيناريو وحوار الأغنية، وبدأت أتخيل مين هما التلت بنات وأشكالهم إيه".

وأوضح: "وللحظة بعد ما خلصت قلت أغير السطر بتاع فتفيتوا الفتافيت مع إنه عامل رونق للأغنية ودمه خفيف في الغنا، وكانت القفلة (هما أحلى ما شفت بعيوني)، والفنان عمرو دياب كان عنده بُعد نظر في الجدل اللي هيحصل على السطر دة وتمسك بيه، وأهو السطر دة اللي لفت نظر الجميع في الجدل والكومكس، والسطر دة اللي ألهمني فكرة الأغنية أساسا".

واستطرد: "وللأمانة وحقه كمان الموزع صديقي أسامة الهندي هو اللي سمعها لعمرو، وكان متحمس للتغيير، ودي تتحسبله هو كمان".

وتعاون الشاعر الغنائي تامر حسين مع الفنان عمرو دياب في أحدث أغنياته "يوم تلات"، التي طرحت على ‏مواقع التواصل الاجتماعي قبل ساعات، وأحدثت تفاعلًا كبيرًا بين ناشطي هذه المواقع.‏