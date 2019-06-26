قال عمر السعيد، الذي جسد دور "حسن" بمسلسل "زي الشمس"، إن الفنان عمرو دياب ليس سببًا وراء الخلاف الذي أدى لمغادرة كاملة أبو ذكري العمل: "حصلت مشكلة بعد شهر من التصوير بين المنتج محمد مشيش والمخرجة القديرة كاملة أبو ذكري بسبب تفصيلة في الوقت.. اختلفوا على توقيت استلام الحلقات".

وأضاف السعيد، خلال استضافته ببرنامج "فّول 92.1"، المذاع عبر راديو "إنيرجي"، ويقدمه باسم كميل، أن السبب ليس في حاجة الفنان عمرو دياب لإنتاج أغنية للمسلسل "مظنش أنه كان الأمر يؤدي لانسحاب كاملة أبو ذكري.. وبعدين عمرو دياب مش محتاج".

وأوضح أن نهاية المسلسل مثيرة للجدل: "الأمر مش أكتر من اللي الناس شافته على الشاشة، والسوشال ميديا 95% منها إشاعات ويتطلب أنك تتحقق من المصدر، أنا صحابي اللي كنت بفطر معاهم ف رمضان كانوا بيعملوا شير لإشاعات عن المسلسل ومحدش بيسألني أو يتحقق مني، وكأن اللي بيكتب على السوشيال ميديا ده نبي".

وأكد السعيد أن هناك جزء ثان لمسلسل "زي الشمس": "حتى الآن الشركة المنتجة قالت لنا إن هناك جزء ثان لكن لا يوجد عقود أو ورق حتى الآن".

يذكر أن برنامج "فّول 92.1" يعرض من السبت للأربعاء على مدار ساعتان من الثالثة للخامسة عصرا.