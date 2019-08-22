يواجه فريق نادي الزمالك نظيره مصر للمقاصة، يوم الأربعاء المقبل 28 أغسطس 2019، في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب برج العرب، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

مشوار الزمالك ومصر المقاصة في كأس مصر

وتأهل فريق الزمالك إلى دور الثمانية من بطولة كأس مصر بعد الفوز على الانتاج الحربي بنتيجة هدفين دون رد، بينما تأهل فريق المقاصة بعد الفوز على وادي دجلة بنتيجة هدفين مقابل هدف.

يذكر أن مباراة نصف النهائي ببطولة كأس مصر في الأول من شهر سبتمبر المقبل ويقام النهائي يوم 9 من نفس الشهر.