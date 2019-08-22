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موعد مباراة الزمالك

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعديل موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، المقرر إقامتها يوم الأربعاء، الموافق 28 أغسطس الجاري، على ستاد برج العرب، لتقام الساعة الثامنة مساءً بدلًا من التاسعة والنصف مساءً.

تعديل موعد مباراة الزمالك والمقاصة في كأس مصر

الأهلي ضد نادي اطلع برة

واصل فريق الأهلي بقيادة محمد يوسف المدير الفني المؤقت للقلعة الحمراء تدريباته استعدادًا لمواجهة اطلع برة بطل جنوب السودان، في إياب دور الـ64 من دوري أبطال أفريقيا، على ملعب برج العرب يوم الجمعة المقبل، خاصة وأن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بتفوق الأهلي برباعية دون رد.

كواليس مران الأهلي استعدادًا لـ"إطلع برة".. غياب "جمعة".. وعبد الحفيظ يجتمع بـ"صبحي"

سوسن بدر

قالت الفنانة سوسن بدر إنها شاركت في مسلسل "أحلام الفتى الطائر" الذي عُرض عام 1978، مع الفنان عادل إمام، إبان فترة دراستها في معهد التمثيل.

سوسن بدر: "كنت مذعورة وبارتعش وأنا بمثل مع عادل إمام"

قالت الفنانة سوسن بدر، إنها تتمنى أن يكون هناك جزء ثالث من مسلسل "أبو العروسة".

سوسن بدر: أتمنى عمل جزء ثالث من "أبو العروسة".. المسلسل مهم

اعتبرت الفنانة سوسن بدر أن هناك فنانات من الجيل الجديد يعتبرن امتدادا لها ولمدرستها في التمثيل.

وأثنت بدر خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc"، على أداء وتمثيل الفنانة منى زكي قائلة: "أنا بموت في شغل منى زكي لأنها ممثلة جبارة ومركزة".

سوسن بدر تشيد بأداء دينا الشربيني: "لو عملت كوميدي هتبقى شربات"