أكد السفير الياباني بالقاهرة ماساكي نوكي، إن القيادة السياسية في مصر برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي تّلعب دورًا مهمًا للغاية في الحفاظ على استقرار دول المنطقة مثل ليبيا والسودان، وذلك خلال حواره على شاشة "Extra news"، موضحًا في الوقت ذاته أنه لا غنى عن مصر قوية ومستقرة وذات مستقبل إيجابي من أجل السلام والاستقرار في المنطقة ككل.

وأضاف "نوكي"، أن الاستثمار الياباني في مصر في ارتفاع منذ عام 2015 بفضل البيئة الاقتصادية والسياسية المستقرة في مصر، موضحًا أن الشركات اليابانية تستثمر في مجالات واسعة وبالأخص في قطاعي السيارات والطاقة.

وأشار السفير الياباني بالقاهرة، إلى أن رجال الأعمال اليابانيون أبدوا إعجابهم واهتمامهم القوي بمصر، سواء الذين شاركوا في البعثة التي زارت مصر شهر مارس الماضي، أو الذين حضروا اجتماع الدائرة المستديرة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش قمة مجموعة العشرين التي انعقدت في يونيو الماضي باليابان.