ضبط 4 أطنان دقيق مدعم ومصنع حلويات بدون ترخيص في الغربية

ضبطت مباحث التموين بالغربية 1304 كيلوجرامات سلع تموينية، و389 كيلوجرام لحوم، و58 عبوة مستحضرات تجميل، و418 عبوة مواد غذائية و58 قضية عدم حمل شهادة صحية للعاملين في إنتاج المواد الغذائية، خلال في حملة مكبرة على الأسواق.

كما ضبطت 4 أطنان دقيق بلدي مدعم من قبل الدولة، و30 ألف جنيه بحوزة "وحيد. ع. ع"، 37 عاما، عامل قبل بيعها في السوق السوداء بمركز قطور، مستقلا السيارة رقم "ق ف ب 6537" نصف نقل.

كما تم ضبط 58 قضية عدم حمل شهادة صحية للعاملين في إنتاج المواد الغذائية، و8 قضايا عدم إعلان عن سعر.

كما ضبطت الحملة 21 ألفا و162 قطعة حلوى منتهية الصلاحية داخل 3 مخازن تابعة لمصنع بدون ترخيص لإنتاج الحلوى، بعد إعادة تدويرها.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان، مدير مباحث تموين الغربية، يفيد ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج الحلوى ملك إيهاب. ا. 37 عاما"، وشقيقه "عماد، 41 عاما"، مقيمان بقرية كفر مسعود، التابعة لمركز طنطا، متواجد بدائرة قسم أول طنطا، وتبين انهما يقوما بجلب كميات من الحلوى منتهية الصلاحية وإعادة تدويرها وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها تواريخ جديدة، وبتفتيش المصنع تم ضبط 21 ألفا و162 قطعة حلوى منتهية الصلاحية داخل 3 مخازن خاصة بالمصنع، تم التحفظ على المضبوطات.

تحرر محضر بكل واقعة على حدة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.