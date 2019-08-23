السكرتير العام والمساعد لمحافظة مطروح خلال مرورهما المفاجىء على مستشفى مطروح العام

زار المحاسب محمد أبو غنيمة، سكرتير عام محافظة مطروح، نائبا عن اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، برفقة اللواء محمد محمود أنيس سكرتير عام مساعد المحافظة، مستشفى مطروح العام، مساء الخميس، للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

تفقد أبوغنيمة وأنيس قسم الاستقبال والطوارى وغرفة العناية المركزة، واستمع من بعض المرضى حول الخدمات الطبية المقدمة لهم من جانب الأطباء والتمريض، داخل المستشفى.

ووجه بتقديم جميع الخدمات اللازمة للمواطنين وتجنب وجود أى ملاحظات أو سلبيات حفاظا على المرضى، والتهتمام بهم ومتابعة الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة لهم.