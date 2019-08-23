10 عروض بالمهرجان القومي للمسرح اليوم.. تعرف عليها

تقدم إدارة مهرجان القومي للمسرح، برئاسة الفنان أحمد عبدالعزيز، اليوم الجمعة 10 عروض مسرحية، أولها مسرحية "أيام صفراء" للمخرج أشرف سند بمركز الهناجر للفنون فى تمام الساعة 6 مساء، ومسرحية "نزهة فى أرض المعركة" للمخرج كريم شهدى بمركز الإبداع الساعة 6، ومسرحية "الشاطئ" للمخرج ضياء زكريا بالساعة 6 مساء.

كما يقام عرض "عروسة النيل" للمخرج زينب حافظ الساعة 8 ونصف، ومسرحية "ترنيمة الفلاح الفصيح" للمخرج سعيد سليمان فى تمام الساعة 8 ونصف، ومسرحية "المسيح يصلب فى فلسطين" للمخرج أميل شوفى على مسرح متروبول فى تمام الساعة 8 والنصف.

وتستقبل قاعة ذكى طليمات العرض المسرحي "نابولى مليونيرة" للمخرج تامر الكاشف فى تمام الساعة 6، ويعرض على مسرح أوبرا ملك مسرحية "قضية ضليلة الحمار" للمخرج محمد عصام الساعة 10، ومسرحية "جريمة فى المعادى" على مسرح الريحانى بالساعة 8 ونصف، ومسرحية "سفروتة شيكا بيكا" للمخرج ممدوح صالح فى الساعة 8 والنصف.