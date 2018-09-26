قال المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الشباب، إن الفرقة تجري حاليا البروفات النهائية للعرض المسرحي " مترو" من إنتاج الفرقة استعدادا لافتتاحه على مسرح "أوبرا ملك" برمسيس.

وأضاف "حسان" أن العرض "شبابي بامتياز"، وهو استمرار لاتجاه البيت الفني للمسرح لدعم المواهب الشابة والدفع بطاقات جديدة وإبداعات شابة في تجارب مسرحية احترافية من خلال فرقة مسرح الشباب.

وعن العرض يقول المخرج عادل رأفت مخرج العرض انه يدور حول الأفكار التي تسجن الإنسان، فزحام الأفكار هو الذي يعزل الإنسان، من خلال " يحيى" الذي توقعه الصدفة في محطة مترو مجهولة، و ينقطع اتصاله بالعالم الخارجي تماما، ولا سبيل أمامه إلا انتظار المترو القادم، و تتوالى الأحداث.

"مترو" من تأليف محمد فضل، بطولة أحمد خالد، شريهان قطب، خالد شرشابي، أحمد عمار، سلمى عصام، مصطفى رضا، أشعار ضياء الرحمن، إعداد موسيقي محمد خالد، تدريب صوت مصطفى سامي، تصميم استعراضات حمد إبراهيم، ديكور أحمد مورو، إضاءة إبراهيم الفرن، ملابس شاهندا أحمد، ماكياج إسلام عباس، العرض فكرة و إخراج عادل رأفت.