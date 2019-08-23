عاجل.. سقوط 4 جرحى جراء إطلاق نار في حديقة وسط لوس أنجلوس الأمريكية

ذكرت الشرطة الأمريكية، أن 4 أشخاص أصيبوا جراء إطلاق نار، مساء أمس، داخل حديقة في وسط مدينة لوس أنجلوس.

وأكدت الشرطة أن الهجوم وقع في حديقة "سان جوليان بارك"، التي تقع قرب مقر للشرطة، وغالبًا ما تشهد تجمعاً للمشردين بداخلها، وفقًا لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز".

وعن تفاصيل الحادث، أوضحت السلطات أن إطلاق النار وقع على ما يبدو بعد أن دخل رجل وامرأة يستقلان سيارة رياضية في مشادة مع شخص ما مجهول داخل الحديقة.

وذكر مسؤولون أن المصابون بالطلقات النارية تم نقلهم إلى مستشفى قريب، كما أن الإصابات جاءت جميعها سطحية وليست خطيرة.

وأردفت الصحيفة أن الشرطة تبحث عن رجل وامرأة يشتبه في قيامهما بإطلاق النار.