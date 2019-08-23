على غرار المشهد الشهير للفنان محمد هنيدي في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، الذي قابل فيه عامل "الدليفري" وسأله: "دي شقة المعلم فوزي ومراته الجديدة؟"، ورد عليه هنيدي: "أيوة دي شقة المعلم فوزي، وأنا مراته الجديدة" وأخذ الطعام منه.

هذا المشهد التمثيلي الكوميدي وقع بالفعل للفنان أحمد صلاح حسني، أثناء احترافه كرة القدم ولعبه للمنتخب المصري بأحد الفنادق.

الموقف كما رواه حسني، خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم" المذاع عبر فضائية "cbc"، أنه كان في غرفته ومعه أحمد حسام ميدو وإبراهيم سعيد لاعبي المنتخب، وكانوا يعانون بسبب الرجيم القاسي الذي فرضه عليهم الراحل محمود الجوهري المدير الفني للمنتخب المصري.

وقال حسني، إنه فوجئ بعامل بالفندق يطرق على الباب ومعه "جمبري وسمك" ودق جرس الباب، وفتح حسني له الباب، "ألراجل خبط وقالي العريس والعروسة هنا قولت له آه هنا، وخليته دخل الأكل ودخله فعلًا".

وأوضح حسني أن الكابتن محمود الجوهري عرف بالموقف بعدما اشتكى العريس والعروسة من عدم وصول الطعام بعدما ظلوا منتظرينه لفترة.