قال الفنان أحمد بدير، إنه سعيد للغاية لمشاركته في مسلسل "حكايتي"، الذي عُرض ضمن السباق الرمضاني الماضي، حيث ذكر أنه عندما قرأ دوره في المسلسل اعجب به بشده، كون الشخصية التي جسدها "سليمان" بها تنوع كبير، ورغم أنه قام بأدوار عديدة في المسرح والسينما والتليفزيون، إلا أنه أصر على تجسيد شخصية "سليمان" في مسلسل "حكايتي".

وأضاف بدير، خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "on e"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أنه يعشق الفنان أحمد صلاح حسني كفنان، ساخرًا: "كورة إيه بس اللي أعشقه فيها، ده أنا بلعب أحسن منه"، مؤكدًا أن حسني كان يحضر كل يوم تصوير مسلسل "حكايتي" سواء له بروفه أو لا.

وتابع: "كان يقعد يناكفني وأنا بصور، يقولي ده راحت عليك خلاص، أنت كبرت ولا بقيت تعرف تمثل، وإحنا نقعد نضحك، وخد مني ربع المعجبات".