تباينت أسعار صرف العملات أمام الجنيه المصري، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة في عدد من البنوك، وجاءت أسعار العملات كالتالي:

سعر اليورو

سجَّل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول نحو 18.35 جنيه للشراء و18.49 جنيه للبيع، فيما سجَّل سعر اليورو في بنك بلوم نحو 18.34 جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

يسجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك المشرق نحو 20.07 جنيه للشراء و20.27 جنيه للبيع، وسجل في بنك عودة نحو 20.05 جنيه للشراء و20.21 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجَّل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المصري الخليجي نحو 4.51 جنيه للشراء و4.53 جنيه للبيع، وسجَّل في بنك عودة نحو 4.50 جنيه للشراء و4.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجَّل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 4.39 جنيه للشراء، و4.44 جنيه للبيع، فيما سجَّل في المصرف العربي الدولي نحو 4.41 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجَّل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي نحو 16.55 جنيه للشراء و16.65 جنيه للبيع، وسجل في المصرف العربي الدولي نحو 16.54 جنيه للشراء، و16.64 جنيه للبيع.