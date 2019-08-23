لاستبدالها بالـ"فان".. الأوناش ترفع 15 ألف "توك توك" من مدينة 6 أكتوبر

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنهم شنوا حملة مكبرة بمنطقة جنوب الأحياء السكنية، لمصادرة مركبات الـ"توك توك" ومنع سيرها داخل المدينة، وإحلال سيارات الـ"فان" بديلاً عنها، وتم التحفظ على عدد من المركبات، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالكيها.

وأوضح أن الحملة، شُنَّت، تحت إشراف المهندس محمد عصام، نائب رئيس الجهاز للمرافق والمشرف على القطاع الجنوبي، والمشرف العام على الأحياء، وبتأمين من شرطة المرافق، وبالتنسيق مع الإدارات المعنية بجهاز المدينة.

وأضاف رئيس الجهاز، أن الحملة شملت تطهير 3 جراجات عشوائية في منطقتي "مساكن أبوالوفا" و"الـ٧١ فدانا"، وجراچ عشوائي في الحي السادس، وذلك في إطار العمل للقضاء على المظاهر العشوائية بالمدينة ومنع سير مركبات "التوك توك"، حيث تم رصد 15 ألف مركبة "توك توك" بالمدينة، وجارٍ تنفيذ آلية لمنع سيرها على المحاور الرئيسية، تمهيدا لمنع سيره نهائياً بالمدينة.

وأشار إلى أنه يتم شن حملات يومية ومصادرة ما بين 40 : 50 مركبة "توك توك" يوميا، ويتم التحفظ عليها ووضع ضوابط لضمان خروجها وبيعها خارج المدينة إلى أماكن أخرى مسموح بها سير هذه المركبات.

وأكد أن متابعة الحملات والتأكد من تنفيذها بالشكل المطلوب، تتم من قبل مندوبي الجهاز، وذلك تزامنا مع إتاحة جهاز المدينة ترخيص 500 سيارة "ڨان 7 راكب" ضمن منظومة السرفيس، وبالتنسيق مع المرور للقضاء على المظاهر العشوائية نهائيا، وذلك للحفاظ على النسق الحضاري للمدينة.