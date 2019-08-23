ضبط مسجل خطر "أحد أباطرة سرقة الدارجات النارية" بالمحلة وحبسه 4 أيام

قرر رئيس نيابة ثان المحلة بمحافظة الغربية، اليوم، حبس عاطل مسجل شقي خطر أحد أباطرة الإجرام 4 أيام على ذمة التحقيقات لحين ورود تحريات المباحث حول الوقائع وسماع أقوال المبلغين.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن العقيد عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة والرائد احمد عبد الشافي رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة ضباط وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم "عبد الله . ال " 32 سنه مقيم منطقة الجمهورية ثان المحلة لارتكابه عدد من جرائم سرقة الدراجات النارية، وبحوزته فرد خرطوش بقصد الاتجار.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر المحضر 9194 جنايات قسم ثان المحلة لسنة 2019 م واخطرت النيابة العامة للتحقيق مع المتهم .