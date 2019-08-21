أكد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، أن إنهاء استعدادات العام الدراسي الجديد، المقرر انطلاقه في 21 سبتمبر المقبل، تجرى على قدم وساق من قبل المسؤولين بمديرية التربية والتعليم والجهات المعنية، وافتتاح 378 فصل الشهر الحالي.

وأشار المحافظ، في بيان صحفي، إلى أنه ناقش مؤخرا مع وكيل وزارة التربية والتعليم ووكيل وزارة الصحة لمناقشة استعدادات المحافظة للعام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه 21 سبتمبر المقبل، وأعمال الصيانة بالمدارس، وأيضا قبول الطلاب بالمراحل التعليمية وفق الكثافة المتاحة مع مراعاة التوزيع الجغرافي ومحددات السن ولم شمل الأسرة، موضحا أن الهدف من الالتزام بالكثافة المقررة بالفصول هو توفير مناخ تعليمي مناسب للطلاب يساعد على التفوق والتميز والابتكار.

وشدد على أن هناك تعليمات لوكيل وزارة التربية والتعليم، بالانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بـ21 مدرسة جديدة بقوة 378 فصلا دراسيا لافتتاحهم خلال الشهر الحالي للعمل على تقليل كثافة الطلاب بالفصول، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مدير مدرسة يقبل تبرعات مالية أثناء تقديم الطلاب للمدارس.

كما وجه بقيام وكيل وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية، للتأكد من إنهاء كافة أعمال الصيانة بالمدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد، وأيضا قيام رؤساء المدن والأحياء بمنع وجود إشغالات وباعة جائلين بجوار المدارس حرصا على سلامة الطلاب.

مبينا أن هناك متابعته الدورية لإنهاء الاستعدادات الخاصة ببداية العام الدراسي الجديد ، مشيرا إلى قيامه بزيارات مفاجئة للمدارس للتأكد من جاهزيتها التامة قبل بداية العام الدراسي.