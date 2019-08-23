وجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، بإعادة تخطيط شوارع المحافظة، ووضع العلامات والإرشادات المرورية بها، بالتنسيق والتعاون مع إدارة مرور كفر الشيخ.

كما تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة عاصمة المحافظة، بدء أعمال تخطيط ميدان النصر، وشارع الجيش بالتعاون مع إدارة المرور، البدء في تنفيذ خطة لتخطيط جميع شوارع العاصمة، ووضع إرشادات مرورية بها توضح اتجاه خط السير وتنظيم الحارات المرورية بالشوارع.

وفي نفس السياق، نفذ جهاز النظافة والتجميل للوحدة المحلية بكفر الشيخ، حملة لإزالة الأتربة من الشوارع بالتوازي مع أعمال التخطيط بواسطة مكنسة إزالة الأتربة ومسح الشوارع للبدء فى تخطيطها.

جاء ذلك بمشاركة العميد سامح رشاد، مدير إدارة مرور كفر الشيخ، وسامي خليفه، نائب رئيس المدينة لشئون النظافة والتجميل، ووائل فرج، نائب رئيس المدينة لشئون حي شرق كفر الشيخ، وأحمد الجوهري، نائب رئيس المدينة لشئون قرى غرب كفر الشيخ.