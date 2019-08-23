بنك فيصل يعلن عن وظائف شاغرة.. إليك الشروط وطريقة التقديم

أعلن بنك فيصل الإسلامي حاجته لشغل وظائف لمهندس أمن الشبكات، على أن تكون الشروط المطلوبة للتقدم هي:

الحصول على درجة بكالوريوس هندسة أو علوم الحاسب أو مجالات تكنولوجيا المعلومات، وخبرة لا تقل عن سنتين في العمل كمهندس أمن الشبكات أو مهندس أمن المعلومات، وأن يكون المتقدم لديه الخبرة في إنشاء وصيانة أنظمة أمن الشبكات، وفهم كامل في التعامل مع أنظمة الأمن وأنظمة كشف التسلل والجدران النارية وبرامج مكافحة الفيروسات وإدارة السجل وأنظمة المصادقة وتصفية المحتوى.

وترسل الطلبات إلى الإدارة العامة للموارد البشرية على عنوان بنك فيصل الإسلامي المصري، وهو 149 شارع التحرير، ميدان الجلاء، الدقي، الجيزة، أو على البريد الإلكتروني humanres@faisalbank.com.eg، مع ضرورة ذكر كود الوظيفة 20195 في عنوان الرسالة.