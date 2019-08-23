يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق إطلع بره، اليوم الجمعة، الموافق 23 أغسطس، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مبارة الأهلي وإطلع بره، الساعة 7 مساء، على استاد الجيش في برج العرب، ويمكن مشاهدة المباراة على قناة أون سبورت.

وحقق الأهلى في مباراة الذهاب، فوزا، بنتيجة 4 - 0، من المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي أمام إطلع بره، كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع : أحمد فتحي - رامي ربيعة - محمود المتولي - محمود وحيد.

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة، جونيور أجاي - حسين الشحات.

الهجوم: صلاح محسن.