لقى طفل مصرعه بعدما صدمته سيارة نقل أثناء توجهه لإحضار مياه الشرب لأسرته.

تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة صان الحجر بلاغا، باصطدام سيارة ربع نقل وسيارة كارو يقودها طفل وذلك بالقرب من كوبري عبد النبي بمركز صان الحجر.

انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز وتبين أن الطفل كان في طريقه لإحضار كمية من مياه الشرب لأسرته مصطحبا عدد من الجراكن ويدعى "علي نجيب مسعد" 12 عاما مقيم بقرية رمسيس، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الحسينية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.