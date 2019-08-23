قرر الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة، بمحافظة جنوب سيناء، توقيع الجزاء المباشر على أطقم تمريض قسم الاستقبال بمستشفى أبورديس المركزي، وأيضا مدير المستشفى لثبوت ما نسب إليه من الإهمال في الرقابة والإشراف على أعمال مرؤوسيه، مما ترتب عليه ثبوت بعض المخالفات أهمها عدم إتباع القواعد الخاصة للتحكم في العدوى داخل المستشفى.

جاء ذلك اليوم الجمعة خلال الزيارة المفاجئة، التي قام بها وكيل وزارة الصحة لمستشفى أبورديس المركزي والوحدات الصحية التابعة لمدينة أبورديس لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكلف وكيل وزارة الصحة إدارة الورش والصيانة بالمديرية بسرعة الانتهاء من أعمال صيانة السباكة بمستشفى أبورديس.

وخلال زيارته للوحدة الصحية بمنطقة العرايشية قرر إحالة بعض العاملين بالوحدة بها للتحقيق العاجل للتغيب والانقطاع عن العمل دون إذن أو سند رسمي.