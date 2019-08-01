فودة يهدي درع محافظة جنوب سيناء لخريصة مدير الأمن الجديد

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه في شرم الشيخ، عددا من القيادات الأمنية الجديدة بالمحافظة، لتهنئتهم بتولي مناصبهم الجديدة.

وهنأ فودة اللواء محمد خريصة، بعد تعيينه مديرا لأمن جنوب سيناء، وقدم له درع المحافظة تقديرا لمجهوداته للحفاظ على المنظومة الأمنية بالمحافظة، خلال عمله مساعدا لمدير الأمن السابق اللواء أحمد عقيل.

وهنأ المحافظ جميع القيادات الأمنية التي تولت المسؤولية بجنوب سيناء، متمنيا لهم التوفيق، مطالبا ببذل مزيد من الجهد خاصة بمدينة شرم الشيخ التي تستعد لانعقاد عدة مؤتمرات كبرى، خلال الفترة المقبلة.

قدم فودة درع المحافظة للواء مدحت السقا مدير المباحث الجنائية بجنوب سيناء سابقا، تقديرا لدوره البارز، وقدم ميداليات المحافظة للقيادات الشرطية الجديدة.