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تمثال ليلى مراد ومسرح روماني وملاعب.. تحويل شاطئ الغرام بمطروح لعالمي

تمثال ليلى مراد ومسرح روماني وملاعب.. تحويل شاطئ الغرام بمطروح لعالمي

"موعد مع الأنتخة".. قنبلة إجازات تنتظر المصريين في أغسطس

"موعد مع الأنتخة".. قنبلة إجازات تنتظر المصريين في أغسطس

"المهرجان القومي للمسرح" يستحدث مسابقة للطفل.. وعبدالعزيز: بريق أمل

"المهرجان القومي للمسرح" يستحدث مسابقة للطفل.. وعبدالعزيز: بريق أمل

محافظ جنوب سيناء يبحث التنشيط السياحي مع سفير أذربيجان في القاهرة

محافظ جنوب سيناء يبحث التنشيط السياحي مع سفير أذربيجان في القاهرة

فودة يهدي درع محافظة جنوب سيناء لخريصة مدير الأمن الجديد

فودة يهدي درع محافظة جنوب سيناء لخريصة مدير الأمن الجديد

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"قاهرو الإعاقة والسُمر ولادنا".. منصة مؤتمرات الشباب تقصف جبهة التنمر

"اتكلموا".. ضوء أخضر من السيسي للمواطن والحكومة والأحزاب بمؤتمر الشباب

"اتكلموا".. ضوء أخضر من السيسي للمواطن والحكومة والأحزاب بمؤتمر الشباب

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