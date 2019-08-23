وضعت، اليوم، عائشة معاذ التي عانت لمدة 15 عاما من عدم الإنجاب تؤام بأحد مستشفيات مطروح وعبرت عائشة عن فرحتها قائلة: "الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات، بفضل الله وكرمه، أنجبت مولودين وهما أول فرحة في حياتي بعد 15 سنة من الصبر من عدم الإنجاب، الولادة كانت سهله جدا".

وكادت عائشة أنت نفقد الأمل وتصبح الأمومة مجرد حلم بالنسبة لها ولكنه تحقق أخيرا بإنجابها تؤاميها.

وعن حالة عائشة قال محمد الحوفي أخصائي أمراض النساء والولادة: "أن المريضة كانت تعاني من أورام ليفية كثيرة بالرحم، وكانت تهدد عدم تكملة الحمل طوال 15عاما".