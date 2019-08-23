فتح الموقع الإلكتروني للتنسيق، باب تسجيل الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة، والمتخلفين من المراحل السابقة، إلكترونيا.

وتستعرض "الوطن" خطوات تسجيل الرغبات، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع التنسيق من هنـــــــــــا.

- اختيار مصدر الشهادة التي تم الحصول عليها.

- إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

- إدخال الرغبات بالترتيب الذي يراه الطالب، مع مراعاة القواعد التالية:

- يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

- يختار الطالب الكلية أو المعهد الذي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

- يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

- يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

- حال تعديل الرغبات عدة مرات سيتم حفظ آخر تعديل ويتم التنسيق وفق له.

- بعد الانتهاء من إدخال الرغبات يمكن طباعة الرغبات، ويتوفر إيصال برقم محدد ومؤرخ بتاريخ وساعة التقدم.

وكانت وزارة التعليم العالي قد أوضحت في بيان لها أن الحد الأدنى لشعبة العلمي 205 درجhj بنسبة 50%، وعدد طلاب الشعبة العلمية في هذه المرحلة بلغ 63318، وطلاب الشعبة الأدبية 21554، ونتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة الدور الأول سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة هذا العام 2019.