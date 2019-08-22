أعلنت وزارة التعليم العالي نتائج مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية الثانوية العامة 2019.

وبدأ مكتب التنسيق استقبال طلبات تقليل الاغتراب عبر موقع التنسيق الالكتروني على شبكة الإنترنت، في الفترة من الخميس 8 أغسطس 2019، لمدة 13 يوما انتهت أمس، حسب بيان عن وزارة التعليم العالي.

وتقدم 86681 طالبا وطالبة برغباتهم لتقليل الاغتراب، وعدد الطلاب الذين تمت تلبية رغباتهم في هذه المرحلة في ضوء الشروط والقواعد المنظمة والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات، بلغ 75169 طالب وطالبة، أي بنسبة 86.72%.