تنطلق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2019/ 2020، غدا السبت، حيث تستقبل مكاتب تسجيل الرغبات طلاب الثانوية العامة بإجمالي 84872 طالبًا وطالبة.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء تنسيق باقي الطلاب الناجحين في الدورالأول للثانوية العامة 2019، ضمن أعمال المرحلة الثالثة من التنسيق بحد أدنى 50% للشعبتين العلمية والأدبية، وكذلك المتخلفين عن مرحلتي التنسيق الأولى والثانية.

وأضافت الوزارة، في بيان، اليوم، أنه من المقرر أن يتم إرجاء نتيجة المرحلة الثالثة من التنسيق (الدور الأول) حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة، بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، وإعلان نتيجة هذه الامتحانات المتوقع إعلانها نهاية أغسطس الجاري.

142 ألف طالب وطالبة عدد المتقدمين لتنسيق الشهادات الفنية

وأعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد المتقدمين لتنسيق الشهادات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد العالية والمتوسطة، بلغ حتى الآن 142 ألف طالب وطالبة.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوى.

ووجه السيد عطا، الطلاب، إلى ضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مشيرا إلى إمكانية إدخال أو تعديل الرغبات حتى الساعة السابعة من مساء يوم السبت 31 أغسطس.