تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الثلاثاء 6 أغسطس، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يعلن نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات

يعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات للطلاب الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة بالدور الأول لعام ٢٠١٩، بمقر الوزارة الساعة الواحدة ظهرا.

استكمال محاكمة المتهمين من عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس الإرهابي"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 213 متهمًا من أخطر عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس الإرهابي" في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم.

وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية يبدأ زيارة إلى كينيا

يبدأ وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل زيارة إلى كينيا لتعزيز التزام الولايات المتحدة بالسلام والأمن في القرن الأفريقي والمصالح التجارية في المنطقة.

ورشة حول "عالم البرمجة" بالمركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي في طور سيناء

يستضيف المركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي في طور سيناء، المهندس محمد عبد المنعم الزناتي، المبرمج المحترف، لإدارة ورشة حول "عالم البرمجة"، والمستمرة لمدة يومين، بمشاركة العشرات من طلاب المرحلة التعليمية المختلفة.

ندوة نقدية لمناقشة المجموعة القصصية "وكأنه هو" في منتدى المستقبل للفكر والإبداع

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع في تمام الساعة السابعة مساء ندوة نقدية لمناقشة المجموعة القصصية "وكأنه هو" للقاص عصام حسين عبدالرحمن؛ يناقش المجموعة الناقد الدكتور يسري عبدالله، والشاعر عاطف عبد العزيز، ويدير الندوة الكاتب والناقد أحمد الفيتوري.

مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية ينظم ندوة لمناقشة رواية "ثأر كريمة"

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية ندوة لمناقشة رواية "ثأر كريمة" للأديب محمد عباس على، يناقشها الناقدان الدكتور كمال اللهيب ورانيا ثروت، ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة مدير مختبر السرديات بالمكتبة الإسكندرية.

ندوة الإقليمية المعاصرة "العمارة كأحد أشكال المقاومة في بيت المعمار المصري

يقيم بيت المعمار المصري بالدرب الأحمر بالقاهرة ندوة الإقليمية المعاصرة "العمارة كأحد أشكال المقاومة، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.

ورشة كورال للأطفال والكبار بقصر الأمير طاز

يستضيف قصر الأمير طاز ورشة كورال تحت إشراف أ.هبه رمضان (الأطفال - الكبار) وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرا.

ورشة عمل لتعلم صناعة الحلي وأدوات الزينة بمتحف ملوي بالمنيا

ينظم متحف ملّوي بالمنيا ورشة عمل لتعلم صناعة الحلي وأدوات الزينة، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحا، بمقر المتحف.

حفل أحمد شريف بساقية الصاوي

تستضيف قاعة الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك حفلا للفنان أحمد شريف وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.