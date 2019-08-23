محافظ أسوان يتابع الإجراءات المطلوبة لدفن حاجة توفيت اليوم بمكة

تابع اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، إنهاء كافة الإجراءات المطلوبة لدفن الحاجة صبرية حسين حامد شريف 74 عاما في مدافن الشرائع بمكة المكرمة، والتي توفت صباح اليوم أثناء دخولها للمسجد الحرام لأداء صلاة الجمعة.

صرح بذلك وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان، الأحمدي الوكيل، والذي أشار إلى أن الحاجة صبرية قامت بأداء مناسك الحج لبيت الله الحرام، لهذا العام ضمن بعثة حجاج الجمعيات الأهلية وهى من مركز دراو، وقد قامت البعثة الإشرافية المرافقة والتابعة للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بجميع الإجراءات المطلوبة.

ولفت الأحمدي إلى أن جميع حجاج محافظة أسوان بخير، وجاري تفويجهم للمدينة المنورة ثم سيجري تنظيم رحلة عودتهم لأسوان من خلال الطيران على الرحلة رقم 6336 و التي ستصل الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء 28 أغسطس الجاري مطار أسوان الدولي.

وتابع الأحمدي الوكيل بأنه يتم تجهيز 5 أتوبيسات سياحية لاستقبال الحجاج بمطار أسوان الدولي، منهم 2 أتوبيس سيقوموا بنقل حجاج مركز إدفو احدهما على الطريق الزراعي أسوان / القاهرة.

والأخر على الطريق الصحراوي الغربي أسوان / القاهرة، كما سيتم نقل حجاج مركزي كوم أمبو ودراو بأتوبيس على الطريق الزراعي، فيما سيتم نقل حجاج مركز ومدينة أسوان من خلال2 أتوبيس .