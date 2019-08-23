أصيب زوج وزوجته و3 من أطفالهم، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بعد نزلة سنور اتجاه المنيا بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف العام لتلقي العلاج.

وانتقلت فرق الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن الزوج ويدعى محمد ماهر مرزوق 45 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ورويدا محمد سعد 40 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، و3 من أطفالهم وهم " ماهر" 9 سنوات، مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، و"نورهان" 7 سنوات مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، و"جودي" 4 سنوات مصاب باشتباه كسر بالزراع الأيسر، وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق