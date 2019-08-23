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ضبط 8 أطنان ملح فاسد بمصنع غير مرخص غرب الإسكندرية

ضبط 8 أطنان ملح فاسد بمصنع غير مرخص غرب الإسكندرية

مصادر: محاكمة عاجلة للمتهم بممارسة الرذيلة مع فتاة بمسجد أبو كبير

مصادر: محاكمة عاجلة للمتهم بممارسة الرذيلة مع فتاة بمسجد أبو كبير

الزراعة تنظم 9 حقول إرشادية لمكافحة سوسة النخيل في الواحات البحرية

الزراعة تنظم 9 حقول إرشادية لمكافحة سوسة النخيل في الواحات البحرية

"دعم الابتكار" بجامعة المنصورة يدعو للمشاركة بمعرض القاهرة في أكتوبر

"دعم الابتكار" بجامعة المنصورة يدعو للمشاركة بمعرض القاهرة في أكتوبر

إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين بالبحيرة

إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين بالبحيرة

استبعاد رئيس قرية بإيتاي البارود لمخالفته القانون والبناء دون ترخيص

استبعاد رئيس قرية بإيتاي البارود لمخالفته القانون والبناء دون ترخيص

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